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"Витебск" - "Минск" 1:1

Печенин выводит вперед "Витебск", но Шевченко на 74-й минуте восстанавливает паритет в единственном воскресном поединке чемпионата Беларуси. 1:1 итог игры. "Витебск" пока десятый, "горожане" на 12-м месте.

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