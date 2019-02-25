"Витебск" проводит сбор в Дзержинском районе и мыслями уже в кубковом четвертьфинале

Мороз и ветер не помеха футболистам, когда близок старт сезона. Четвертая команда чемпионата 2018 - "Витебск" - проводит сбор в Дзержинском районе, отмечает хорошие условия и мыслями уже в кубковом четвертьфинале. 9 марта первый матч против перволигового "Локомотива".