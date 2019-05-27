Витебская область первой назвала победителей соревнований "Кожаный мяч"

Витебская область первой назвала победителей областных соревнований среди детей и подростков по футболу "Кожаный мяч". Решающий этап соревнований на призы Президентского спортивного клуба прошел на стадионе в Орше. Турнир проводится среди мальчиков и девочек в трех возрастных категориях. Это те ребята, которые не занимаются футболом в спецшколах и академиях.



Вслед за Витебской победителей областных соревнований определят и в других областях, а также в Минске. После чемпионов ожидает республиканский финал.