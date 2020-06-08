"Витэн" победил на последней секунде

Победа на последней секунде! "Витэн" обыгрывает ВРЗ в первой встрече финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу. При счете 2:2 за секунду до конца овертайма игрок гомельской команды Артем Золотухин, думая, что матч уже закончился, сыграл рукой. Судья назначил пенальти, Артем Рось забил. Следующая игра серии до трех побед пройдет в четверг в Гомеле.