"Витэн" в шаге от четвертого чемпионского титула в своей истории

Клуб из Орши обыгрывает ВРЗ в третьем матче финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу 4:2. По дублю за хозяев оформили Артем Рось и Евгений Перемитин, за гомельчан также два мяча забил Артем Золотухин. Четвертый поединок за трофей пройдет в Гомеле и в случае успеха "Витэна" может стать последним.





