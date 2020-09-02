Вице-премьер Александр Субботин провел личный прием граждан

Решение затянувшихся жилищных споров и предпринимательские инициативы - сегодня такие вопросы белорусов прозвучали к правительству. Личный прием граждан провел вице-премьер Александр Субботин. За помощью в решении проблем люди могут приехать из любого региона Беларуси. Детально разобраться в каждой ситуации - на это нацелен диалог граждан с чиновниками всех рангов. Они на связи с каждым обратившимся и продолжат информировать, как решается тот или иной вопрос. В частности, сегодня поднимали проблему защиты дольщиков. После банкротства одного из застройщиков люди не смогли вовремя заселиться в свои квартиры: сроки строительства затянулись. И сегодня в высокой степени готовности законодательные поправки, которые предусматривают выделение субсидий отдельным пострадавшим гражданам. Такое финансовое плечо позволит им закрыть вопрос с оплатой своих квартир.



Личный контакт представителей власти с населением - востребованная форма работы. Она позволяет решить волнующие вопросы, оценить работу местной вертикали.



