Вице-премьер Словакии отказался участвовать в закрытии Олимпийских игр в Париже

Мир все еще находится в шоке от церемонии открытия Олимпиады в Париже. "Символом извращенного упадка" назвал ее вице-премьер Словакии. "Красоту спорта нынешние Игры превратили в прогрессивный политический театр", - написал политик в соцсетях и отказался участвовать в закрытии, где он должен был представлять республику.

А одна из американских компаний отозвала свою рекламу с Игр, обвинив организаторов в насмешке над "Тайной вечерей". Международный олимпийский комитет уже принес извинения за скандальную пародию на знаменитый сюжет да Винчи, который вызвал возмущение по всему миру.

Впрочем, поводов для извинений много - на церемонии открытия олимпийский флаг вывесили в перевернутом виде, спортсмены из Республики Корея были объявлены представителями КНДР.

Из-за плохой видимости зрители покидали трибуны еще до начала представления.

Претензии были и к модным дефиле, которые вошли в программу церемонии. Британская "Гардиан" назвала их образцом безвкусия и недостойности.