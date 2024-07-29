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Вице-премьер Словакии отказался участвовать в закрытии Олимпийских игр в Париже
Мир все еще находится в шоке от церемонии открытия Олимпиады в Париже. "Символом извращенного упадка" назвал ее вице-премьер Словакии. "Красоту спорта нынешние Игры превратили в прогрессивный политический театр", - написал политик в соцсетях и отказался участвовать в закрытии, где он должен был представлять республику.
А одна из американских компаний отозвала свою рекламу с Игр, обвинив организаторов в насмешке над "Тайной вечерей". Международный олимпийский комитет уже принес извинения за скандальную пародию на знаменитый сюжет да Винчи, который вызвал возмущение по всему миру.
Впрочем, поводов для извинений много - на церемонии открытия олимпийский флаг вывесили в перевернутом виде, спортсмены из Республики Корея были объявлены представителями КНДР.
Из-за плохой видимости зрители покидали трибуны еще до начала представления.
Претензии были и к модным дефиле, которые вошли в программу церемонии. Британская "Гардиан" назвала их образцом безвкусия и недостойности.
После шквала критики в соцсетях видеозаписи ключевых моментов церемонии исчезли с официальных ресурсов Олимпиады. Оргкомитет заявил, что это связано с геоблокировкой.
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