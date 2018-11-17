"Виве" (Польша) - БГК им. Мешкова (Беларусь) в 19:45 на "Беларусь 5"

Прервать серию из пяти поражений подряд в гандбольной Лиге чемпионов. Порадовать болельщиков сегодня будет стараться БГК имени Мешкова в матче с "Виве" в городе Кельце. Поляки идут на третьем месте, неделю назад они праздновали викторию в Бресте, сейчас в активе команды 10 очков, у белорусов после семи туров 4 балла и 6-я строчка, которая позволяет пробиться в плей-офф. Сегодня же БГК рассчитывает на реванш в Польше. В 19:45 прямая трансляция начнется на "Беларусь 5".