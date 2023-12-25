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ВК "Шахтер" - шестикратный обладатель Кубка Беларуси

ВК "Шахтер" - шестикратный обладатель Кубка Беларуси

Волейбольный клуб "Шахтер" - шестикратный обладатель Кубка Беларуси - накануне на домашней арене дружина Виктора Бекши в очередной раз завоевала этот почетный трофей, не оставив шансов гомельской "Энергии" - во второй партии южане заработали сет-бол, но взять сет так и не смогли, упустив возможность переломить ход финала. 3:0 - "Шахтер" сильней.

Самым результативным игроком матча стал Андрей Марченко - в его активе 13 баллов. Уже в 27 декабря "Шахтер" продолжит выступление в российской Суперлиге матчем против "Факела" - начало игры в 17:00.

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