3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Владимир Базанов возглавил Белорусскую федерацию футбола
У Белорусской федерации футбола новое руководство. Ее возглавил Владимир Базанов - бывший председатель брестского "Динамо". Решение принято на отчетно-выборной конференции сегодня в Минске. Новый руководитель сразу расставил акценты - в приоритете развитие детско-юношеского футбола и, безусловно, достижения национальной команды. Задача: выход в финальные стадии чемпионатов мира и Европы. За суверенную историю сборная Беларуси на топ-турнирах пока не играла.
Из Дома футбола репортаж Павла Капуцкого. Сергей Румас руководил Федерацией футбола 8 лет. О том, что собирается уходить, сказал заранее. Он останется почетным председателем. Список возможных преемников ближе к отчетно-выборной конференции расширялся, но в итоге остался один кандидат.
Стадион "Динамо" рассчитывает получить право проведения Суперкубка Европы в 2022 году
Период Румаса запомнится борьбой с договорными матчами, появлением новых программ развития массового и детского футбола, строительством манежей, неровной игрой молодежной и взрослой сборных Беларуси. Перед началом отчетно-выборной конференции Владимир Базанов в прекрасном расположении духа. Против него один голос. Два делегата воздержались. 380 тысяч белорусов активно занимаются футболом, со второй попытки стадион "Динамо" рассчитывает получить право проведения Суперкубка Европы в 2022 году. Уже подготовлено несколько вариантов пространственно-планировочной концепции национального футбольного стадиона, построить который помогут китайские партнеры. Закончить строительство футбольных манежей во всех областных городах - одна из задач нового руководства. Остались Гомель, Витебск и Могилев. Есть проблема с полями с искусственным покрытием. В Беларуси их 26, а, например, в Норвегии полторы тысячи.
О развитии детского спорта вообще и футбола в частности говорится много
В футбольной бочке меда дегтя не одна и не две ложки. Из последнего: поражения сборной на старте отборочного цикла Евро-2020 от Нидерландов, 0:4, и Северной Ирландии, 1:2. Неудачи прибили оптимизм болельщиков после удачного выступления в Лиге наций в прошлом году. Мол, шанс попасть на чемпионат Европы есть, также как и есть вероятность там всем проиграть. О развитии детского спорта вообще и футбола в частности говорится много. Владимир Базанов - депутат Палаты представителей. Бывший военный полковник. Имеет футбольный опыт - руководил брестским "Динамо". Юрий Вергейчик стал первым заместителем председателя. Сегодня же выбран новый состав исполкома федерации. У нового руководства есть время до 2023 года.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов