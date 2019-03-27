Владимир Базанов возглавил Белорусскую федерацию футбола

У Белорусской федерации футбола новое руководство. Ее возглавил Владимир Базанов - бывший председатель брестского "Динамо". Решение принято на отчетно-выборной конференции сегодня в Минске. Новый руководитель сразу расставил акценты - в приоритете развитие детско-юношеского футбола и, безусловно, достижения национальной команды. Задача: выход в финальные стадии чемпионатов мира и Европы. За суверенную историю сборная Беларуси на топ-турнирах пока не играла.

Из Дома футбола репортаж Павла Капуцкого. Сергей Румас руководил Федерацией футбола 8 лет. О том, что собирается уходить, сказал заранее. Он останется почетным председателем. Список возможных преемников ближе к отчетно-выборной конференции расширялся, но в итоге остался один кандидат.



Стадион "Динамо" рассчитывает получить право проведения Суперкубка Европы в 2022 году

Период Румаса запомнится борьбой с договорными матчами, появлением новых программ развития массового и детского футбола, строительством манежей, неровной игрой молодежной и взрослой сборных Беларуси. Перед началом отчетно-выборной конференции Владимир Базанов в прекрасном расположении духа. Против него один голос. Два делегата воздержались. 380 тысяч белорусов активно занимаются футболом, со второй попытки стадион "Динамо" рассчитывает получить право проведения Суперкубка Европы в 2022 году. Уже подготовлено несколько вариантов пространственно-планировочной концепции национального футбольного стадиона, построить который помогут китайские партнеры. Закончить строительство футбольных манежей во всех областных городах - одна из задач нового руководства. Остались Гомель, Витебск и Могилев. Есть проблема с полями с искусственным покрытием. В Беларуси их 26, а, например, в Норвегии полторы тысячи.





О развитии детского спорта вообще и футбола в частности говорится много