В. Драчев рассказал о разногласиях со спортсменами

В биатлоне -межсезонье, но самый популярный телевизионный вид спорта продолжает будоражить внимание болельщиков, поэтому они летом в основном обсуждают не гонки, а новости и слухи. И часто отличить одно от другого невозможно без посторонней помощи. Нам удалось пообщаться с Владимиром Драчевым и проверить все слухи. Эксклюзив от президента Cоюза биатлонистов России.



Главный биатлонный начальник России Владимир Драчев в эксклюзивном интервью АТН рассказал об имеющихся разногласиях со спортсменами.





В частности, о споре с Александром Логиновым. Камнем преткновения, по мнению главы СБР, становятся не рекламные контракты, а места размещения логотипов спонсоров на экипировке спортсмена. Федерация определила места размещения рекламы на винтовке, шапочке, на ногах, спортивной форме и т.д.



Крупные спонсоры, такие как Газпром, самые "лакомые" места уже выкупили. Спортсменам для личного пользования отдаются одно-два места. Некоторые федерации вообще не отдают спортсменам никаких мест. Это было раньше, когда у спортсменов были свои спонсоры, и они размещались, где хотели, потому что места были свободны. Сейчас места заняты спонсорами, которые работают на весь Союз биатлонистов России, а не на одного спортсмена лично. Поэтому и появились разногласия с тем же Логиновым, который настаивает на размещении личных рекламодателей в необходимых ему местах. Глава СБР Драчев получил письмо от биатлониста, в котором он ставит руководство федерации перед данным фактом. И это больше похоже на ультиматум, что неконструктивно.



В любом случае спор должен решаться юридически. Договоры должны быть подписаны, и не может быть такого, чтобы спортсмен выступал за команду страны, не имея соглашения с федерацией.



На вопрос журналиста о гипотетической возможности того, что Логинов не подпишет контракт, Драчев парировал: это как 50х50, может, да, а может, и нет, "можем мы здесь сейчас увидеть динозавров, а можем и не увидеть"…



Глава СБР уверен, что противостояние не надо никому. Спортсмену надо выступать, заниматься, поддерживать свою форму. Союзу биатлонистов необходимо, чтобы лидер команды выступал на международных соревнованиях, отстаивая честь всей страны. И вопрос не стоит, в чью пользу завершится спор. Главное, чтобы это было на пользу биатлона.



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