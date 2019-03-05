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Владимир Игнатик пробился в 1/8 финала теннисного турнира в Чжухае

В 1\16 белорус за час и минуту переиграл восьмого сеяного немца Матса Мораинга 6:2, 6:3.

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