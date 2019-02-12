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Владимир Игнатик с победы стартовал на теннисном турнире категории "Челленджер" во Франции

Призовой фонд - 46 тысяч евро. Белорус в двух сетах с одинаковым счетом 6:3 переиграл испанца Хавьера Баранко. Следующий соперник Игнатика - восьмая ракетка турнира итальянец Лука Ванни.

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