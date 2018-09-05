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Владимир Игнатик с победы стартовал на турнире серии "Челленджер" в Чжанцзягане

Владимир Игнатик с уверенной победы стартовал на турнире серии "Челленджер" в китайском Чжанцзягане, призовой фонд соревнований 50 тысяч долларов, в первом круге белорус сильнее боснийца Алдина Шеткича - 6:2, 7:6.

В 1/8 финала Игнатик сыграет с южнокорейцем Дак Хи Ли.

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