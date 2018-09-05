Владимир Игнатик с победы стартовал на турнире серии "Челленджер" в Чжанцзягане

Владимир Игнатик с уверенной победы стартовал на турнире серии "Челленджер" в китайском Чжанцзягане, призовой фонд соревнований 50 тысяч долларов, в первом круге белорус сильнее боснийца Алдина Шеткича - 6:2, 7:6.