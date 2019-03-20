Владимир Игнатик выходит в третий круг турнира в китайском Сучжоу

Владимир Игнатик выходит в третий круг турнира серии АТП "Челленджер" в китайском Сучжоу. Призовой фонд - более 50 тысяч долларов. В 1/16 белорус победил португальца Гонсало Оливейру 6:3, 6:2. В 1/8 Игнатик сразится с австралийцем Энди Харрисом.