Владимир Медведь переходит в "Ротор"

Белорусский футбольный пилигрим вновь меняет клуб. 20-летний Владимир Медведь переходит в волгоградский "Ротор", который возглавляет Александр Хацкевич. О трансфере сообщает "Матч-ТВ". Отметим, всего две недели назад было объявлено о подписании контракта футболиста с "Чайкой" из ФНЛ. За четыре года это уже восьмой клуб молодого белорусского полузащитника.