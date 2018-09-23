Владимир Самсонов не смог пробиться в полуфинал одиночного разряда на чемпионате Европы по настольному теннису в Испании. В 1/4 лидер белорусской команды уступил румыну Овидиу Ионеску 3:4. Отметим, что в мировом рейтинге оппонент идет 59-м, за Самсоновым - 30-я строчка.