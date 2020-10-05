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Владимир Самсонов побеждает на открытом чемпионате Чехии

Владимир Самсонов пятый раз в карьере и первый за 14 лет побеждает в турнире по настольному теннису Zagreb Open. В полуфинале и финале он обыграл хозяев турнира Томислова Коларека и Фране Коице, 3:0 и 3:1 соответственно.

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