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Владимир Самсонов пробился в полуфинал Кубка Европы

Владимир Самсонов, экс первая ракетка мира по настольному теннису, пробился в полуфинал Кубка Европы в швейцарском Монтре. Белорус обыграл грека Панайотиса Гьониса 4:1. За выход в решающий матч Самсонов поспорит с австрийцем Даниэлем Хабезоном.

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