Владимир Самсонов пробился в полуфинал Кубка Европы

Владимир Самсонов, экс первая ракетка мира по настольному теннису, пробился в полуфинал Кубка Европы в швейцарском Монтре. Белорус обыграл грека Панайотиса Гьониса 4:1. За выход в решающий матч Самсонов поспорит с австрийцем Даниэлем Хабезоном.