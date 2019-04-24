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Владимир Самсонов завершил борьбу на ЧМ по настольному теннису на стадии 1/16 финала
В этом раунде легенда белорусского спорта проиграл китайскому оппоненту Ма Лону со счетом 1:4. Чемпионат мира в Будапеште для Самсонова - 23-й в карьере. Дважды он брал серебро, в одиночном и парном разрядах. И еще раз завоевывал бронзу в паре.
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