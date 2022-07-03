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Шантарович: Спортивная инфраструктура в Беларуси вызывает восхищение, а достижения наших атлетов будут и дальше радовать болельщиков
Тренер Владимир Шантарович прошел все ступени становления суверенного спорта. Тренер недавно отметил 70 лет и по-прежнему работает на будущее белорусского спорта, хотя уже воспитал целую плеяду олимпийских чемпионов и чемпионов мира.
Его воспитанники - не только выдающиеся атлеты, но многие выбрали управленческую деятельность. Мэтр тренерского цеха убежден, что спортивная инфраструктура в Беларуси вызывает только восхищение, а достижения наших атлетов будут и далее радовать болельщиков. Репортаж из Мозыря Андрея Козлова. Подробности в видео.
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