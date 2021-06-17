Владимир Ващенко возглавил Белорусскую федерацию волейбола, о чем стало известно по итогам отчетно-выборной конференции, состоявшейся в штаб-квартире НОК Беларуси. Ранее руководитель возглавлял наблюдательный совет организации. Также были озвучены и цели - они сводятся к попаданию на Олимпийские игры. Ранее федерацию возглавлял Эдуард Венский, который покинул свой пост в 2020 году.





