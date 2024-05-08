Владимиру Новицкому, легендарному голосу спортивной Беларуси, исполнилось 70 лет

Легендарному комментатору Владимиру Новицкому 8 мая исполнилось 70 лет. Но даже в этот праздник мэтр белорусской спортивной журналистики нарасхват и также голоден до профессии. Новицкого по праву считают самым известным белорусским комментатором, который был очевидцем наших главных спортивных побед за время суверенной истории. Подробности - в репортаже Андрея Козлова.

Так случилось, что интервью, которое было записано осенью 2022 года, в эфире появилось только сейчас. Но также даже интереснее.

"Здание с колоннами, известное долгое время просто как БТ, - оттуда мы выходили в эфир. На первом этаже располагалась главная редакция спортивных программ", - рассказал телекомментатор Владимир Новицкий.

Тема - легендарная победа минского "Динамо" в чемпионате СССР в 1982 году. Удивительно, что ровно за год до той невероятной истории в профессию на телевидение пришел Владимир Новицкий. И нам всем очень повезло.

В 1981 году 25 мая был мой первый рабочий день на Белорусском телевидении в главной редакции информации на должности администратора. Мне было 27 лет, было высшее образование за плечами. Но короны на голове не было. Я был эрудированным болельщиком, написал в редакцию, что вижу, как можно улучшить передачи и комментарии. Владимир Новицкий, телекомментатор

В то время каждый матч был событием, и наряду с успехами наших спортсменов событием был и голос Владимира Новицкого. В 1990-е годы - начале 2000-х до наступления цифровой революции и появления соцсетей к спорту относились также. А рядом с белорусским спортом был именно он.

Новицкий родился в 1954 году в Бресте в семье военного. Окончил Белорусский государственный политехнический институт по специальности "инженер-энергетик". Позднее получил красный диплом заочного отделения факультета журналистики БГУ. И в спортивную журналистику попал благодаря письму, которое написал в дирекцию спортивных программ Белорусского телевидения. Это было предначертано судьбой.

Владимир Новицкий награжден специальной премией Президента "Белорусский спортивный олимп", является заслуженным деятелем культуры Беларуси. 12 Олимпиад прошли с его участием, этим из его коллег похвастаться не может никто.

Отвечая на вопрос о том, как удалось сохранить восхищение спортом и интерес к нему, Владимир Новицкий отметил, что без этой любви в профессии нечего делать.

Благодаря ему в профессию приходили многие. А магия и искренность, которая исходит от сегодняшнего юбиляра, влюбляла и влюбляет в спорт. С днем рождения, Владимир Николаевич! Долгих лет жизни и любви к лучшей профессии на земле!