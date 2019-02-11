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Владислав Давыскиба и Анна Гришкевич сегодня в проекте "Наши"
В свои 17-ть он является лидером во взрослой мужской сборной Беларуси по волейболу. А она в свои 19-ть - ведущий игрок "Минчанки", лучшей команды в игровых видах спорта. Владислав Давыскиба и Анна Гришкевич - одни из самых ярких талантов европейского волейбола - в проекте "Наши"Агентства теленовостей. Смотрите сегодня после "Панорамы" на "Беларусь 1".
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