Владислав Давыскиба и Анна Гришкевич сегодня в проекте "Наши"

В свои 17-ть он является лидером во взрослой мужской сборной Беларуси по волейболу. А она в свои 19-ть - ведущий игрок "Минчанки", лучшей команды в игровых видах спорта. Владислав Давыскиба и Анна Гришкевич - одни из самых ярких талантов европейского волейбола - в проекте "Наши"Агентства теленовостей. Смотрите сегодня после "Панорамы" на "Беларусь 1".