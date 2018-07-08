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Владислав Гончаров берет золото на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в швейцарской Арозе

По итогам финальных выступлений белорус опередил Дмитрия Ушакова из России и японца Даики Киши. Еще один белорусский прыгун Олег Рябцев завершил борьбу на пятом месте.

В женских соревнованиях Анна Гончарова стала второй. Первая - Сусанна Кочесок из России. На третью ступень пьедестала почета поднялась Бриони Пейдж из Великобритании.

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