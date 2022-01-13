Владислав Колячонок дебютировал за "Аризону", он четырнадцатый белорус в НХЛ

Четырнадцатый белорусский хоккеист в сильнейшей лиге мира: Владислав Колячонок ночью провел дебютную игру за клуб НХЛ "Аризона Койотис". Защитник провел на льду около двенадцати минут в поединке против "Торонто", показатель полезности плюс один. "Аризона" победила "Мейпл Лифс" 2:1. Напомним, что в этом сезоне цвета "Вашингтон Кэпиталз" защищает Алексей Протас, а "Нью-Джерси" - Егор Шарангович.