Владислав Колячонок помог "Аризоне" взять верх над "Колорадо"

Сенсация этой ночью произошла в Аризоне на "Хила Ривер Арене", где местный клуб НХЛ, занимающий последнюю строчку Западной конференции, принимал лидера - "Колорадо". "Койтис" с белорусским защитников Владиславом Колячонком смогли одолеть "Эвеланш" 2:1. Наш соотечественник выходил на лед в третьем звене вместе с чемпионом мира 2013 года шведом Луи Эрикссоном. Колячонок провел на площадке 14:26, нанес один бросок, применил один силовой прием, заблокировал два выстрела соперника, допустил две потери и заработал +1.