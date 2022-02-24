Белорусский защитник "Аризоны" Владислав Колячонок в очередном матча регулярного чемпионата НХЛ отдал голевой пас в домашнем матче против "Лос-Анжелеса", однако "Койотис" все же уступили - 2:3. В общей сложности Владислав провел на площадке 12 минут 43 секунды, применил два силовых приема и допустил одну потерю.