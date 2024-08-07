Владислав Кравец напрямую вышел в полуфинал в состязании байдарок-одиночек на 1000 метров

Кроме волнения, я ничего не могу найти, потому что действительно сначала отобраться надо было, потом пройти борьбу с Международным олимпийским комитетом. После того как он завоевал лицензию, буквально через три дня ему делали операцию на мениске. Вроде бы все было неплохо.

Анатолий Лиходиевский, старший тренер сборной Беларуси по таэквондо