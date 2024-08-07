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Владислав Кравец напрямую вышел в полуфинал в состязании байдарок-одиночек на 1000 метров

В олимпийском Париже все внимание сегодня было приковано к гребле на байдарках и каноэ и таэквондо.

В обоих видах выступили белорусские спортсмены. Владислав Кравец напрямую пробился в полуфинал в состязании байдарок-одиночек на 1000 метров. В своем предварительном заезде белорус финишировал со вторым временем. Это позволило нашему гребцу миновать стадию четвертьфинала. Заезды за выход в финал пройдут 10 августа. Старт в 12:10 по белорусскому времени. В этот же день состоятся и финальные гонки.

За месяц я узнал, что я еду на Олимпийские игры, начал готовиться в байдарке-одиночке, привел себя в хорошую форму, немножко вышел даже на пик. Приболел накануне соревнований. Сейчас лечусь, надеюсь, что до 10-го числа я приведу себя в отличнейшую форму и покажу свой наилучший результат.
Владислав Кравец, участник Олимпийских игр - 2024 по гребле на байдарках и каноэ

Георгий Гурциев уступил в 1/8 финала таэквондо на Олимпиаде

В соревнованиях по таэквондо в весовой категории до 58 килограммов Георгий Гурциев встречался с четвертым в рейтинге - французом Сирьеном Рове. Удачно начав поединок, первый период все же наш спортсмен проиграл со счетом 6:7. В пользу француза завершился и второй отрезок, 5:3. На последних секундах Георгий провел круговой удар в голову сопернику, однако судьи после видеопросмотра отменили 5 очков в пользу белоруса.

Кроме волнения, я ничего не могу найти, потому что действительно сначала отобраться надо было, потом пройти борьбу с Международным олимпийским комитетом. После того как он завоевал лицензию, буквально через три дня ему делали операцию на мениске. Вроде бы все было неплохо.
Анатолий Лиходиевский, старший тренер сборной Беларуси по таэквондо

У Георгия Гурциева еще оставались шансы побороться за олимпийскую медаль. Правда, для этого было необходимо, чтобы его обидчик - француз Рове - вышел в финал. Но хозяин турнира в 1/4 уступил представителю Республики Корея в трех периодах, 1:2. Таким образом, белорус не прошел в утешительный раунд.

В четверг в борьбу за медали Олимпиады вступит Юлия Трушкина

Завтра в борьбу за медали Олимпиады вступит наша молодая каноистка Юлия Трушкина на дистанции 200 метров. Белоруска выступит во втором заезде. Старт соревнований на гребном канале намечен на 11:30 по минскому времени.

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