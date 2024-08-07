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Владислав Кравец напрямую вышел в полуфинал в состязании байдарок-одиночек на 1000 метров
В олимпийском Париже все внимание сегодня было приковано к гребле на байдарках и каноэ и таэквондо.
В обоих видах выступили белорусские спортсмены. Владислав Кравец напрямую пробился в полуфинал в состязании байдарок-одиночек на 1000 метров. В своем предварительном заезде белорус финишировал со вторым временем. Это позволило нашему гребцу миновать стадию четвертьфинала. Заезды за выход в финал пройдут 10 августа. Старт в 12:10 по белорусскому времени. В этот же день состоятся и финальные гонки.
За месяц я узнал, что я еду на Олимпийские игры, начал готовиться в байдарке-одиночке, привел себя в хорошую форму, немножко вышел даже на пик. Приболел накануне соревнований. Сейчас лечусь, надеюсь, что до 10-го числа я приведу себя в отличнейшую форму и покажу свой наилучший результат.
Георгий Гурциев уступил в 1/8 финала таэквондо на Олимпиаде
В соревнованиях по таэквондо в весовой категории до 58 килограммов Георгий Гурциев встречался с четвертым в рейтинге - французом Сирьеном Рове. Удачно начав поединок, первый период все же наш спортсмен проиграл со счетом 6:7. В пользу француза завершился и второй отрезок, 5:3. На последних секундах Георгий провел круговой удар в голову сопернику, однако судьи после видеопросмотра отменили 5 очков в пользу белоруса.
Кроме волнения, я ничего не могу найти, потому что действительно сначала отобраться надо было, потом пройти борьбу с Международным олимпийским комитетом. После того как он завоевал лицензию, буквально через три дня ему делали операцию на мениске. Вроде бы все было неплохо.
У Георгия Гурциева еще оставались шансы побороться за олимпийскую медаль. Правда, для этого было необходимо, чтобы его обидчик - француз Рове - вышел в финал. Но хозяин турнира в 1/4 уступил представителю Республики Корея в трех периодах, 1:2. Таким образом, белорус не прошел в утешительный раунд.
В четверг в борьбу за медали Олимпиады вступит Юлия Трушкина
Завтра в борьбу за медали Олимпиады вступит наша молодая каноистка Юлия Трушкина на дистанции 200 метров. Белоруска выступит во втором заезде. Старт соревнований на гребном канале намечен на 11:30 по минскому времени.
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