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Владислав Смягликов будет сражаться за золото II Европейских игр

Новость последних минут. Только что завершился полуфинальный бой в весовой категории до 91 килограмма, в котором наш Владислав Смягликов встречался с британцем Чивом Кларком.

Выход в полуфинал уже обеспечил обоим боксерам как минимум бронзовые медали турнира. Однако каждый из соперников был настроен продолжить борьбу за золото уже в финале. В этом поединке взять верх удалось белорусу. Смягликов будет сражаться за золото II Eвропейских игр. Финал пройдет в заключительнвый день II Eвропейских игр.

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