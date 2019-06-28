Владислав Смягликов будет сражаться за золото II Европейских игр

Новость последних минут. Только что завершился полуфинальный бой в весовой категории до 91 килограмма, в котором наш Владислав Смягликов встречался с британцем Чивом Кларком.



Выход в полуфинал уже обеспечил обоим боксерам как минимум бронзовые медали турнира. Однако каждый из соперников был настроен продолжить борьбу за золото уже в финале. В этом поединке взять верх удалось белорусу. Смягликов будет сражаться за золото II Eвропейских игр. Финал пройдет в заключительнвый день II Eвропейских игр.