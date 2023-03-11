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Власти Великобритании обратились к спонсорам Олимпиады с призывом не допустить смягчения запрета на участие в соревнованиях россиян и белорусов

Власти Великобритании обратились к спонсорам Олимпиады с призывом не допустить смягчения запрета на участие в соревнованиях россиян и белорусов. Об этом сообщает газета Guardian. Письмо с просьбой "оказать давление" на Олимпийский комитет было направлено в компании "Кока-Кола", "Интел", "Виза" и другим международным партнерам МОК.

Ранее Олимпийский комитет предложил допустить граждан Беларуси и России, которые не поддерживают специальную военную операцию в Украине, к международным соревнованиям в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.

МОК уточнил, что эти спортсмены имели бы возможность выступать на турнирах в Азии и отобраться на Игры в Париже. Но по поводу участия в самой Олимпиаде речи пока не идет.

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