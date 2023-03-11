3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Власти Великобритании обратились к спонсорам Олимпиады с призывом не допустить смягчения запрета на участие в соревнованиях россиян и белорусов
Власти Великобритании обратились к спонсорам Олимпиады с призывом не допустить смягчения запрета на участие в соревнованиях россиян и белорусов. Об этом сообщает газета Guardian. Письмо с просьбой "оказать давление" на Олимпийский комитет было направлено в компании "Кока-Кола", "Интел", "Виза" и другим международным партнерам МОК.
Ранее Олимпийский комитет предложил допустить граждан Беларуси и России, которые не поддерживают специальную военную операцию в Украине, к международным соревнованиям в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.
МОК уточнил, что эти спортсмены имели бы возможность выступать на турнирах в Азии и отобраться на Игры в Париже. Но по поводу участия в самой Олимпиаде речи пока не идет.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Почему Беларусь - это пример реализации зеленой политики и как санкции мешают сохранению климата
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
"Здесь собираются лидеры" - в Минске стартовал Международный молодежный форум "Диалог будущего"
Лисневский: Польша на данный момент является основным сателлитом США
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все