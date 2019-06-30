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Вместе вспомним самые яркие моменты масштабного спортивного праздника

Считанные минуты остаются до церемонии закрытия Игр!

Мы все, конечно, в предвкушении, а пока давайте вместе вспомним самые яркие моменты масштабного спортивного праздника.

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