Внимание белорусских футбольных болельщиков приковано к лондонскому стадиону "Эмирейтс"

Внимание всех белорусских футбольных болельщиков в эти минуты приковано к лондонскому стадиону "Эмирейтс". Борисовский БАТЭ в гостях в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы играет с "Арсеналом". Напомним, ранее в Борисове желто-синие одержали победу с минимальным счетом, 1-0. Сейчас первый тайм. К этому моменту борисовчане уступают со счетом0-1. На третьей минуте матча Захар Волков срикошетил в собственные ворота.