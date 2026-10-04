"Внутренняя собранность и спортивная злость": почему белорусских пятиборцев бояться во всем мире

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Современное пятиборье по праву находится в касте сложнейших олимпийских видов спорта. Здесь лидеры меняются от сезона к сезону, но неизменно одно: уже десятилетиями именно национальная команда Беларуси уверенно держится на высших позициях на мировой арене вопреки всему. Олимпийские пьедесталы, континентальные и планетарные форумы, этапы Кубка мира - женское крыло сборной страны берет все вершины.

"У нас очень хороший уровень женского современного пятиборья, не только на совместных с Российской Федерацией соревнованиях, но и на мировом уровне. Это показывает, что у нас есть конкуренция, внутренняя конкуренция", - отметил председатель Белорусской федерации современного пятиборья Михаил Прокопенко.

Наших девчат боятся. Боятся настолько, что первыми же поступились принципом "спорт вне политики". Накануне 60-го чемпионата мира исполнительный комитет Международного союза современного пятиборья принял решение о проведении первенства в Беларуси. Но за полгода до старта отобрал данное право и перенес планетарный форум 2021 года в Каир. Для наших спортсменов это вызов, который они приняли.

Анастасия Прокопенко в Египте взяла золотую медаль индивидуального зачета. Ирина Просенцова и Ольга Силкина поднялись на высшую ступень пьедестала почета в женской эстафете. Белорусское трио девчат взяло бронзовую награду в командном первенстве. В миксте белорусы оказались с серебром.

Чемпионат мира в Каире стал крайним под родными знаменами. Далее - отстранение и нейтральный статус. Борьба продолжалась, но смысла в ней, как оказалось позже, уже нет. Мария Гнедчик и Анастасия Прокопенко отобрались на главные игры четырехлетия в Париже. Две олимпийские квоты и гарантированно две медали. Но спортсменок не допустили к старту.

quote В разы приятнее стоять в национальной форме на пьедестале. И не думать, что ты должен плыть в черном гидрокостюме и белой шапочке. Мария Гнедчик, двукратная чемпионка мира по современному пятиборью

"Они понимали, что мы можем претендовать на две медали на подиуме. И для того, чтобы их спортсмены не затрусили немножечко, скорее всего, нас просто-напросто не пригласили на эти соревнования. Хотя у нас у обеих были лицензии, у нас у обеих был огромнейший потенциал", - отметила бронзовый призер олимпийских игр по современному пятиборью Анастасия Прокопенко.

Атлеты потеряли целый олимпийский цикл подготовки, а входить в новый пришлось уже по другим правилам. На место конкура пришла более травмоопасная полоса препятствий, что принесло за собой и смену поколений для страны. Зажглись новые имена, сияние которых не потушил ни нейтральный статус, ни отсутствие должного соревновательного опыта.

Спустя 5 лет политически мотивированных санкций 7 мая 2026 года МОК отозвал рекомендации по недопуску белорусских спортсменов. Меньше недели понадобилось Международному союзу современного пятиборья, чтобы последовать данному решению. Сборная Беларуси полномасштабно вернулась в соревновательный календарь и главным стартом отмечают чемпионат Европы, на котором уже в следующем сезоне будут разыграны первые олимпийские лицензии.

Заключительным международным стартом соревновательного года стал чемпионат мира в Китае, который, к слову, показал, период отстранения не прошел бесследно. Спортивная злость и голод до медалей вывели женское крыло сборной Беларуси на совершенно другой уровень конкурентоспособности. Старт чемпионата и первое золото - женская эстафета. Мария Гнедчик и Анастасия Орел не оставили шансов соперницам. Уходили чемпионками, ими и вернулись.

Следом по сценарию 2021 года серебро в смешанной эстафете. Виолетта Гуреева и Евгений Орел, несмотря на отмену своей коронной дисциплины и полосы препятствий, вырвались на второе место.

Виолетта Гуреева, серебряный призер чемпионата мира по современному пятиборью:

"Ты стоишь не под какой-то ноунейм-песней, а под своим гимном. Ты стоишь в своей красивой форме. Наши беговые майки понравились всем за границей. Мне они тоже безумно нравятся, очень крутой дизайн. Я рада, что нас все-таки допустили. И у нас есть шансы вот так прославлять свою страну".

И как вишенка на торте, белорусское трио девушек поднялось на высшую ступень пьедестала почета в командном зачете. Второе золото, второй раз белорусский флаг поднимается выше всех. Наши девушки напомнили, почему их боялись и как звучит белорусский гимн.

До медалей в индивидуальном первенстве не хватило всего шага. Виолетта Гуреева стала четвертой, Мария Гнедчик пришла к финишу шестой.

"За время отстранения нам удалось не только сохранить женскую команду, но и обновить имена. Выросло новое поколение, которое уверенно заняло лидирующие позиции, - обозначил Михаил Прокопенко. - У нас высокая внутренняя конкуренция среди женщин, и это, наверное, тот замечательный стимул как для развития современной категории внутри страны, так и для завоевания самых-самых высоких мест на любого уровня соревнованиях".

По итогам неполного соревновательного года на международной арене наши девушки уверенно закрепились в топ-13 мирового рейтинга пятиборья. Парням же в преддверии олимпийского отбора предстоит еще поднажать. Но у мужской команды есть очень сильный резерв.

Михаил Прокопенко:

"Мужское пятиборье у нас подравнялось, стал достаточно высокий уровень. Он не достигает еще тех значений, как у женского пятиборья, но мы к этому стремимся. Плюс у нас еще в резерве есть молодой и перспективный спортсмен Аким Гнедчик, на которого мы так же рассчитываем. И в следующем сезоне, уверен, у нас будет и очень высококонкурентная мужская команда, не только женская".

К слову, соревновательный год, как никогда, показал весь потенциал подрастающего поколения. С чемпионата мира в Испании сборная до 19 лет привезла две золотые медали. Аким Гнедчик стал первым в индивидуальном зачете и в мужской эстафете в дуэте с Александром Чуешковым. Чуть позже в Португалии Аким к званию чемпиона мира добавит еще и титул чемпиона континента.

Громко о себе на международной арене заявили и спортсмены до 15 лет. С каждого старта атлеты привозили целый ворох медалей. В Испании пятиборцы завоевали семь наград. Чемпионат Европы принес еще восемь медалей и шесть из них высшего достоинства. И вновь на пьедестале стоял спортсмен с фамилией Гнедчик - Клим Гнедчик.

Три чемпиона мира в одной семье. Пожалуй, самая титулованная фамилия вида спорта. Это спортсмены, которые заставили содрогнуться все современное пятиборье.

Уже летом 2027 года будут разыграны первые лицензии на игры четырехлетия. Начинается настоящая борьба со временем.

Анастасия Прокопенко:

"Мы на достаточно высоком уровне. Внутренняя харизма, внутренняя спортивная собранность, спортивная злость, когда ты не распыляешься, когда ты по-хорошему боишься, но делаешь то, что ты умеешь и пытаешься еще лучше, лучше себя самого. И только в этом плане мы будем победителями. Девчата у нас просто феноменальны. Они очень сильны, и мы понимаем, что они могут взять на Олимпийских играх даже две медали".

"Отдельные слова благодарности нужно сказать главе государства (Александру Лукашенко - прим. ред.), потому что он столько внимания уделяет спорту. И эти результаты куются именно благодаря поддержке нашего Президента, Министерства спорта, Национального олимпийского комитета - это огромная команда, это вклад всей страны в завоевание этих медалей. И благодаря этой высокоэффективной системе, когда люди работают единой командой, нацеленной на результат, происходят такие замечательные достижения", - заключил Михаил Прокопенко.