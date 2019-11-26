Результаты очень высокие, но главный экзамен впереди. Сегодня во Дворце Независимости чествовали национальную команду по гребле на байдарках и каноэ. Это добрая традиция - в торжественной обстановке отмечать заслуги тех, кто прославляет Беларусь. В этих залах часто бывают ученые, врачи, учителя, военные, строители и, конечно, спортсмены. Но даже среди них гребцы стоят особняком. Это настоящая элита мирового спорта, самая стабильная и успешная национальная команда десятилетия. Такой высокий результат не только заслуга самих спортсменов и тренеров. Работает и, что самое важное, продолжает развиваться четко выстроенная система. Президент также отметил эффективность такого комплексного подхода.







Звания, медали и благодарности всей большой команде. Кроме самих спортсменов, отмечены тренеры, преподаватели и медицинские работники. За выдающиеся спортивные достижения, а также исключительные заслуги в развитии олимпийского движения, массового спорта и спорта высоких достижений награжден главный тренер команды Владимир Шантарович. Орден Национального олимпийского комитета лично из рук Главы государства. После торжественной части спортсмены и гости Дворца Независимости продолжили общаться с Президентом.







Все желающие высказали свои мысли по поводу развития гребли и всего белорусского спорта в целом. Александр Лукашенко поддержал тему, обозначив в том числе и острые, порой неприятные моменты для отдельных спортсменов и функционеров.







Сборная по гребле на байдарках и каноэ действительно выделяется на фоне остальных летних олимпийских дружин. По мнению главного тренера, механизм отлажен, но нуждается в постоянной и тяжелой работе на всех уровнях. Напомним, в этом сезоне национальная команда по гребле на байдарках и каноэ отметилась самыми высокими достижениями на домашних Европейских играх - завоевали 5 золотых медалей. Не было равных нашим гребцам и через два месяца. Белорусы оставили позади всех мировых лидеров: сборные Германии, Венгрии, Китая, России и Новой Зеландии. Итог - 14 медалей чемпионата мира (6 из них высшего достоинства) и первое место в общекомандном зачете.



