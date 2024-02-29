Во Дворце Независимости обсудили спортивную сферу Беларуси - какие задачи прозвучали от Президента

О спорте в целом и развитии белорусского футбола в частности сегодня шла речь во Дворце Независимости.

С докладом у Президента те, кто отвечает за сферу, - министр, профильный вице-премьер, глава НОК и председатель футбольной федерации. Спорт высших достижений - под крылом государства. В стране созданы все условия для достижения высоких результатов. И если таковые есть, атлетов готовы поощрять.

Но Президент уверен, что нынешние достижения в спорте не сравнимы с той заботой и вложениями, которые делает государство. При этом Александр Лукашенко призывает не пенять на санкции - даже теперь спортивная конкуренция сохраняется.



Александр Лукашенко отметил, что многие "начинают выть" и жаловаться на санкции, что белорусских спортсменов не допускают к международным соревнованиям. "А куда вас не пускают? Вас что, в Россию не пускают? Это самая сильнейшая спортивная держава нашей планеты, - сказал Президент. - Я наблюдаю сейчас тщательнейшим образом (больше, уверен, чем кто-либо из вас), что происходит в Российской Федерации со спортом. Там постоянно показатели в спорте увеличиваются. Там лыжники бегали слабее - сейчас бегут быстрее. Там хоккей - есть хоккей. И футбол там - дай бог. Я говорю: выиграйте у россиян. Посоревнуйтесь с ними и придите доложите, что вы выступили лучше, чем россияне во всех видах спорта. И от вас больше ничего не надо. Страна будет счастлива", - подчеркнул Александр Лукашенко.



О проблемах развития белорусского спорта



Главу государства интересовало положение дел не только в футболе, но и в других видах. Многие результаты неудовлетворительны. В других случаях - нестабильны, когда победы сменяются провалами. Уже в этом году от наших спортсменов ждут прогресса и лучших показателей.

Президент поставил всем жесткое условие: "В общем, мужики, так: в этом году не будет по видам спорта прогресса значительного и нормальных показателей - на должности и кресла не рассчитывайте. Понимайте меня, как хотите".



Спортивные победы у белорусского спорта есть. Но их явно недостаточно - министр признал очевидное. Особенно если учесть, сколько страна вкладывает в поддержку и развитие спорта. Отдача должна быть более заметной. Для этого поручено провести ревизию в каждом виде спорта.

Сегодня стоит задача до июля 2024 года еще раз совместно с НОК Беларуси, федерациями в каждом виде спорта пересмотреть систему подготовки спортсменов, начиная с базового фундамента нашего детского спорта. Проверить уровень квалификации тренеров, разобраться, соответствуют ли они мировым стандартам. Сегодня нужно готовить физически развитых, крепких спортсменов, которые должны быть готовы конкурировать с такими же сверстниками из других государств. В каждом виде спорта нужно провести такую ревизию. Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси

Отдельные поручения прозвучали касаемо игры номер один. За полугодие предстоит навести порядок в системе подготовки футболистов, обеспечить плавный переход в молодежную, а затем взрослую команду. Опираться будут на лучшие практики прошлых лет, в том числе на советские методики.