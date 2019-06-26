Во Дворце спорта начинаются состязания борцов-вольников

Шанс пополнить нашу медальную копилку есть у борцов-вольников. В эти минуты во Дворце спорта начинаются состязания. Белорусы заявлены в двух финалах.



На месте событий работает наш корреспондент Андрей Козлов, который утверждает, несмотря на то, что решающие поединки еще не начались, одна медаль у нас уже есть.



Cегодня нашему спортсмену Мурату Гайдарову вручили серебряную медаль Олимпийских игр 2008 года. Суть в том, что два года назад оппонента нашего борца на пекинской Олимпиаде дисквалифицировали за допинг. И вот сейчас серебро нашло своего обладателя.



К этой теме мы еще вернемся. Сейчас же об актуальных новостях с ковров борцовского турнира в рамках II Европейских игр. До 19 часов продолжались полуфинальные поединки в тех весовых категориях, предварительные схватки в которых состоялись сегодня утром. До полуфинала из квартета белорусов добрался только Александр Гуштын, который менее часа назад встречался с россиянином Садулаевым, и, к сожалению, уступил.