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Во Дворце спорта начинаются состязания борцов-вольников

Шанс пополнить нашу медальную копилку есть у борцов-вольников. В эти минуты во Дворце спорта начинаются состязания. Белорусы заявлены в двух финалах.

На месте событий работает наш корреспондент Андрей Козлов, который утверждает, несмотря на то, что решающие поединки еще не начались, одна медаль у нас уже есть.

Cегодня нашему спортсмену Мурату Гайдарову вручили серебряную медаль Олимпийских игр 2008 года. Суть в том, что два года назад оппонента нашего борца на пекинской Олимпиаде дисквалифицировали за допинг. И вот сейчас серебро нашло своего обладателя.

К этой теме мы еще вернемся. Сейчас же об актуальных новостях с ковров борцовского турнира в рамках II Европейских игр. До 19 часов продолжались полуфинальные поединки в тех весовых категориях, предварительные схватки в которых состоялись сегодня утром. До полуфинала из квартета белорусов добрался только Александр Гуштын, который менее часа назад встречался с россиянином Садулаевым, и, к сожалению, уступил.

Итак, а сейчас к медали Олимпийских игр в Пекине, которая теперь у нашего спортсмена. Нам удалось с ним пообщаться после этого заметного события. Попрошу режиссеров поставить фрагменты самой церемонии награждения и самого интервью.




Напомним, что сейчас мы ждем поединка за золото с участием Али Шибанова в весовой категории до 86 килограммов. В вечернем информационном канале этот результат и итог бронзового поединка с участием Замата Нурикова.

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