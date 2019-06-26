3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Во Дворце спорта начинаются состязания борцов-вольников
Шанс пополнить нашу медальную копилку есть у борцов-вольников. В эти минуты во Дворце спорта начинаются состязания. Белорусы заявлены в двух финалах.
На месте событий работает наш корреспондент Андрей Козлов, который утверждает, несмотря на то, что решающие поединки еще не начались, одна медаль у нас уже есть.
Cегодня нашему спортсмену Мурату Гайдарову вручили серебряную медаль Олимпийских игр 2008 года. Суть в том, что два года назад оппонента нашего борца на пекинской Олимпиаде дисквалифицировали за допинг. И вот сейчас серебро нашло своего обладателя.
К этой теме мы еще вернемся. Сейчас же об актуальных новостях с ковров борцовского турнира в рамках II Европейских игр. До 19 часов продолжались полуфинальные поединки в тех весовых категориях, предварительные схватки в которых состоялись сегодня утром. До полуфинала из квартета белорусов добрался только Александр Гуштын, который менее часа назад встречался с россиянином Садулаевым, и, к сожалению, уступил.
Итак, а сейчас к медали Олимпийских игр в Пекине, которая теперь у нашего спортсмена. Нам удалось с ним пообщаться после этого заметного события. Попрошу режиссеров поставить фрагменты самой церемонии награждения и самого интервью.
Напомним, что сейчас мы ждем поединка за золото с участием Али Шибанова в весовой категории до 86 килограммов. В вечернем информационном канале этот результат и итог бронзового поединка с участием Замата Нурикова.
Президент
Все
Александр Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Тадеуша Кокштыса с 90-летием
Действие программы семейного капитала в Беларуси продлено до 2029 года - Президент подписал указ
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Лукашенко подписал указ, отменяющий ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам
Политика
Все
Общество
Все
Республиканский профсоюзный правовой прием пройдет 31 октября по всей стране
Виртуозы дорог и международный дрифт-проект приехали в Могилев
Храм в честь Саввы Сербского I возводят в многофункциональном комплексе "Минск Мир"
Сирийские парламентарии планируют наблюдать за президентскими выборами в Беларуси
В мире
Все
В Испании мобилизовали более 2 тыс. военнослужащих для ликвидации последствий ливней и наводнений
"Скорая" помощь в Польше: поляки записываются к врачу на год вперед
Германия открыла новый военно-морской командный центр НАТО - чем это грозит России
Какой ценой Грузия расплачивается за отказ развязывать войну с Россией
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов