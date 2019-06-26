Во Дворце спорта сегодня будут разыграны первые медали в борьбе

Во Дворце спорта в эти минуты все только начинается. Здесь сегодня будут разыграны первые медали в борьбе. Белорусы в этом виде спорта выступают многочисленной командой. На месте событий работает наш корреспондент Андрей Козлов, который готов поделиться последними новостями.



Нас ожидает очень насыщенный день. Здесь, во Дворце спорта, который за свою историю видел борцов любой величины, сегодня за медали поборются мужчины в четырех весовых категориях среди борцов вольного стиля: до 57, 74, 86 и до 125 килограммов. Также сегодня первый из пяти медальных дней в рамках соревнований по борьбе.



Кстати, перед стартом II Европейских игр наша съемочная группа заглянула на олимпийскую базу подготовки, которая находится в Стайках. Уже тогда мы заметили, насколько конкурентоспособные страны приехали к нам на тренировочный сбор. Специалисты, с которыми нам удалось тогда пообщаться, говорили, что борцовский турнир на белорусских соревнованиях соберет самый статусный состав участников, в том числе и в вольной борьбе. А старший тренер нашей команды Александр Ласица смело заявил: каждый атлет из Беларуси в мужской вольной борьбе способен бороться за награды.



Согласитесь, такие слова не могут не вселять оптимизма перед медальными схватками во Дворце спорта. Предварительные поединки начались утром. Время поединков за золото наступит сегодня в 18:40.