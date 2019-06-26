3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Во Дворце спорта сегодня будут разыграны первые медали в борьбе
Во Дворце спорта в эти минуты все только начинается. Здесь сегодня будут разыграны первые медали в борьбе. Белорусы в этом виде спорта выступают многочисленной командой. На месте событий работает наш корреспондент Андрей Козлов, который готов поделиться последними новостями.
Нас ожидает очень насыщенный день. Здесь, во Дворце спорта, который за свою историю видел борцов любой величины, сегодня за медали поборются мужчины в четырех весовых категориях среди борцов вольного стиля: до 57, 74, 86 и до 125 килограммов. Также сегодня первый из пяти медальных дней в рамках соревнований по борьбе.
Кстати, перед стартом II Европейских игр наша съемочная группа заглянула на олимпийскую базу подготовки, которая находится в Стайках. Уже тогда мы заметили, насколько конкурентоспособные страны приехали к нам на тренировочный сбор. Специалисты, с которыми нам удалось тогда пообщаться, говорили, что борцовский турнир на белорусских соревнованиях соберет самый статусный состав участников, в том числе и в вольной борьбе. А старший тренер нашей команды Александр Ласица смело заявил: каждый атлет из Беларуси в мужской вольной борьбе способен бороться за награды.
Согласитесь, такие слова не могут не вселять оптимизма перед медальными схватками во Дворце спорта. Предварительные поединки начались утром. Время поединков за золото наступит сегодня в 18:40.
Президент
Все
Действие программы семейного капитала в Беларуси продлено до 2029 года - Президент подписал указ
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Лукашенко подписал указ, отменяющий ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси усилена поддержка граждан, пролонгировано действие семейного капитала
Храм в честь Саввы Сербского I возводят в многофункциональном комплексе "Минск Мир"
Сирийские парламентарии планируют наблюдать за президентскими выборами в Беларуси
Белорусы смогут внести свои идеи и предложения на новой онлайн-платформе "Народная пятилетка"
В мире
Все
"Скорая" помощь в Польше: поляки записываются к врачу на год вперед
Германия открыла новый военно-морской командный центр НАТО - чем это грозит России
Какой ценой Грузия расплачивается за отказ развязывать войну с Россией
Польский политик назвал неприличным отношение Украины к полякам в вопросе геноцида на Волыни
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов