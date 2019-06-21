Во Дворце спорта "Уручье" идут первые состязания по боксу

И сегодня утром в Минске стартовала соревновательная программа спортивного форума. Так, состязания по боксу проходят и в рамках чемпионата Европы. В составе сборной Беларуси - Дмитрий Асанов. Он на І Европейских играх в Баку в 2015 году завоевал единственную награду для нашей команды в боксе. На протяжении дня во Дворце спорта "Уручье" работает наша съемочная группа и спортивный обозреватель Андрей Козлов (прямое включение).



Приветствую вас! Кроме баскетбола в формате 3х3 и стрельбы из лука, сегодня в борьбу вступают боксеры. Во Дворце спорта "Уручье", который будет принимать боксерские поединки вплоть до 30 июня, начались соревнования в нескольких мужских весовых категориях. Сразу подчеркну, что отбор в сборную Беларуси был тяжелый и осуществлялся по спортивному принципу. Поэтому некоторые лидеры нашей национальной команды не смогли пробиться на ІІ Европейские игры.



Перед тем как расскажу о новостях и весовых категориях, которые сегодня представлены, отмечу, что стоит заранее планировать свою поездку во Дворец спорта "Уручье". Стоянки в непосредственной близости к объектам ІІ Европейских игр отданы на технический и спортивный персонал. Поэтому лучший способ добраться до арены - воспользоваться общественным транспортам, к тому же на время Игр запустили дополнительные автобусы



Ну а теперь непосредственно о наших перспективах в боксе старший тренер сборной Беларуси Александр Ермашевич.



Мы продолжим работать в "Уручье"и следить за поединками. Все подробности старта боксерского турнира смотрите сегодня в "Панораме".