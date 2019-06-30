Во Дворце спорта в борьбу вступают греко-римляне - тяжеловесы

Расклад прост: надо побеждать, но сделать это будет крайне непросто, особенно Александр Грабовику. В весовой категории до 97 килограммов в схватке за золото, только представьте, ему будет противостоять олимпийский чемпион Рио, трехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы - представитель Армении Артур Алексанян. Их сражение - в 14:00. Без удачи здесь не обойтись. Пожелаем Александру ее. Чуть позже, в 14:30, у нашей страны может появиться еще одна золотая медаль, я в это искренне верю. В финальной битве тяжеловесов в категории 130 килограммов наш Кирилл Грищенко сразится с борцом из Грузии, серебряным призером последнего чемпионата Европы Якобом Каджая. На мой взгляд, здесь у белоруса шансы на успех выше, учитывая то, что в полуфинале Кирилл победил бронзового призера Олимпиады в Рио, чемпиона мира Сергея Семенова. Это еще не все. Радик Кулиев в категории до 87 килограммов сразится за бронзовую награду. Однако с кем, пока вопрос открытый. Он ждет победителя утешительной схватки.