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Во Франции "Пари Сен-Жермен" уступает "Манчестер Юнайтед"
Финалист прошлой Лиги чемпионов оступается на старте нового группового этапа. Во Франции "Пари Сен-Жермен" уступает "Манчестер Юнайтед". Маркус Рэшфорд на 87-й минуте приносит "манкунианцам" важную викторию - 2:1. Отличались в этой встрече, к слову, только "красные". В первом тайме Бруну Фернандеш открыл счет с пенальти, а во втором Антони Марсьяль оформил автогол.
В параллельном матче группы H дубль Анхелиньо приносит "Лейпцигу" победу в Германии над турецким "Башакшехиром" - 2:0.
"Краснодар" без капитана - белоруса Александра Мартыновича - вырывает один балл в матче с "Ренном" - ничья 1:1, наш защитник пропускал игру во Франции из-за повреждения.
Кстати, у всех клубов группы I после первого тура по одному баллу, лондонский "Челси" разошелся миром с триумфатором Лиги Европы - "Севильей" - 0:0.
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