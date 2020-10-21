Финалист прошлой Лиги чемпионов оступается на старте нового группового этапа. Во Франции "Пари Сен-Жермен" уступает "Манчестер Юнайтед". Маркус Рэшфорд на 87-й минуте приносит "манкунианцам" важную викторию - 2:1. Отличались в этой встрече, к слову, только "красные". В первом тайме Бруну Фернандеш открыл счет с пенальти, а во втором Антони Марсьяль оформил автогол.



В параллельном матче группы H дубль Анхелиньо приносит "Лейпцигу" победу в Германии над турецким "Башакшехиром" - 2:0.



"Краснодар" без капитана - белоруса Александра Мартыновича - вырывает один балл в матче с "Ренном" - ничья 1:1, наш защитник пропускал игру во Франции из-за повреждения.



Кстати, у всех клубов группы I после первого тура по одному баллу, лондонский "Челси" разошелся миром с триумфатором Лиги Европы - "Севильей" - 0:0.