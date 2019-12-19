3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Во Франции сегодня стартует третий этап Кубка мира по биатлону
Биатлонная элита перемещается во Францию, где сегодня стартует третий по счету этап Кубка мира. Соревнования пройдут в горнолыжном курорте Ле-Гран-Борнан. Первой гонкой станет мужской спринт на 10 километров. В старт-листе 103 спортсмена, в том числе и белорусы Сергей Бочарников, Максим Воробей, Никита Лобастов и Роман Елетнов. Прямая трансляция гонки начнется на "Беларусь 5" в 16:05.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов