Во Франции сегодня стартует третий этап Кубка мира по биатлону

Биатлонная элита перемещается во Францию, где сегодня стартует третий по счету этап Кубка мира. Соревнования пройдут в горнолыжном курорте Ле-Гран-Борнан. Первой гонкой станет мужской спринт на 10 километров. В старт-листе 103 спортсмена, в том числе и белорусы Сергей Бочарников, Максим Воробей, Никита Лобастов и Роман Елетнов. Прямая трансляция гонки начнется на "Беларусь 5" в 16:05.