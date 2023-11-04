Во время чемпионата по гиревому марафону Беларуси было установлены два мировых рекорда

Более полусотни силачей из всех регионов нашей страны сражались за медали чемпионата и первенства Беларуси по гиревому марафону. Соревнования прошли уже в 12-й раз. Победители и призеры турнира определялись среди мужчин и женщин в разных возрастных и весовых категориях. Самой юной участнице чемпионата всего 12 лет, а самому опытному - 76. Состязались силачи в марафоне, полумарафоне и мини-марафоне. Последний вид предполагает подъем гири попеременно одной рукой в течение 15 минут. И это была самая популярная дисциплина среди участников.