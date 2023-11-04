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Во время чемпионата по гиревому марафону Беларуси было установлены два мировых рекорда

Более полусотни силачей из всех регионов нашей страны сражались за медали чемпионата и первенства Беларуси по гиревому марафону. Соревнования прошли уже в 12-й раз. Победители и призеры турнира определялись среди мужчин и женщин в разных возрастных и весовых категориях. Самой юной участнице чемпионата всего 12 лет, а самому опытному - 76. Состязались силачи в марафоне, полумарафоне и мини-марафоне. Последний вид предполагает подъем гири попеременно одной рукой в течение 15 минут. И это была самая популярная дисциплина среди участников.


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Сергей Мацкевич, многократный чемпион и рекордсмен мира и Европы по гиревому спорту: Этот чемпионат показывал популярность мероприятия. Начинали с 12-15 участников, сегодня постоянных членов организации 70-80. Молодежь подрастает и показывает хорошие результаты.

Во время чемпионата были установлены два мировых рекорда. Вячеслав Хоронеко за 5 минут сумел выполнить 100 повторений "белорусского жима гири" с двумя снарядами по 24 килограмма каждый.

А председатель Национальной ассоциации пауэрлифтинга Виктор Мацур одной рукой выполнил жим 40-килограммовой гири 42 раза.

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