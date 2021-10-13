Во время футбольного матча Англия - Венгрия произошло столкновение между фанатами и полицейскими

Во время отборочного матча к чемпионату мира - 2022 между сборными Англии и Венгрии на "Уэмбли" произошло столкновение фанатов с полицией. Венгерские болельщики начали насмехаться и освистывать вставших на колено английских футболистов, вследствие чего охрана начала применять дубинки, чтобы подавить беспорядки. Матч в итоге закончился ничьей 1:1.