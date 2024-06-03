Во Всемирный день велосипеда БГУФК организовал велопробег длиною в 15 км

3 июня - Всемирный день велосипеда. Велопробегом длиною в 15 км праздник отметили в Белорусском государственном университете физической культуры. Среди более ста участников и ректор вуза, и Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Беларуси.