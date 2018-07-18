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Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов БАТЭ сыграет с "ХИКом"

Лучшая команда Финляндии накануне в ответном матче первого отборочного этапа обыграла фарерский "Викингур" 3:1, 5:2 по сумме двух игр. Первый матч 25 июля на "Борисов-Арене". 

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