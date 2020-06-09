Волейбол: Беларусь примет отборочную группу Евро-2021

С 18 по 23 августа в Минске пройдет отборочный раунд в подгруппе Аза право сыграть на чемпионате Европы в 2021 году. Беларуси удалось получить право домашней площадки по итогам жеребьевки. Наши девушки сыграют с командами Эстонии и Швейцарии.