Волейбол. Чемпионат России. "Уралочка-НТМК" - "Минчанка"

Продолжить победную серию и подняться еще выше в волейбольной Суперлиге. В эти минуты "Минчанка" начинает первый сет поединка против титулованной российской "Уралочки", в составе которой выступают белоруски Анастасия Гарелик и Анна Климпец. На эту минуту "Минчанка" занимает 7-ое место в турнирной таблице. Прямая трансляция встречи прямо сейчас на телеканале "Беларусь 5".

