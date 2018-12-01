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Волейбол. Чемпионат России. "Уралочка-НТМК" - "Минчанка"
Продолжить победную серию и подняться еще выше в волейбольной Суперлиге. В эти минуты "Минчанка" начинает первый сет поединка против титулованной российской "Уралочки", в составе которой выступают белоруски Анастасия Гарелик и Анна Климпец. На эту минуту "Минчанка" занимает 7-ое место в турнирной таблице. Прямая трансляция встречи прямо сейчас на телеканале "Беларусь 5".
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