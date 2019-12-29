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Волейбол. Финал Кубка Беларуси. "Минчанка" против брестского "Прибужья"

Афиша финального матча за Кубок Беларуси по волейболу среди женских команд. Решающую стадию принимает Могилев - прямая трансляция в 15:00 на "Беларусь 5".

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