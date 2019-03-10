Волейбол. Открытый чемпионат России. "Минчанка" - "Заречье-Одинцово" на "Беларусь 5" в 22:10

Российская Супер-лига в Минске. 20-ый тур. Сегодня во Дворце спорта "Уручье" в 17:00 "Минчанка" принимает седьмую команду турнирной таблицы "Заречье-Одинцово". Дружине Виктора Гончарова важно набирать очки в этой встрече, чтобы увеличить шансы на выход в плей-офф. Телеканал "Беларусь 5" игру покажет в записи в 22:10.



